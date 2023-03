Hamburger Frühlingsdom startet mit neuen Attraktionen

Volksfest: Winterdom will 20 Prozent weniger Strom verbrauchen

Der Hamburger Winterdom wird in diesem Jahr nicht ganz so hell wie gewohnt erstrahlen. Das Ziel der Schausteller sei es, 20 Prozent Strom zu sparen, sagte der Präsident des Schaustellerverbands Hamburg, Robert Kirchhecker, am Mittwoch. Dafür werde beispielsweise auf einen Teil der Beleuchtung verzichtet. «Obwohl Volksfeste von der Energiesparverordnung ausgenommen sind, versteht es sich von selbst, dass wir in der aktuellen Situation Energie einsparen werden», sagte Kirchhecker.