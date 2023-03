Algenfront bedroht Strände in den USA und der Karibik

Featured: The Lincoln Lawyer bei Netflix: Alle Infos zum Serien-Nachfolger von Der Mandant

In der neuen Netflix-Serie „The Lincoln Lawyer“ tritt Hauptdarsteller Manuel Garcia-Rulfo in die Fußstapfen von Matthew McConaughey als Strafverteidiger Mickey Haller. Alles zu Start, Handlung und Cast des Serien-Nachfolgers von „Der Mandant“ findest Du hier. Der Start von The Lincoln Lawyer: Wann ist der Release bei Netflix? The Lincoln Lawyer basiert auf den Bestseller-Romanen von Michael Connelly, dessen Werke bereits mehrfach verfilmt wurden. 1992 brachte der heute 65-jährige US-Amerikaner seinen Debütroman mit dem Titel „Schwarzes Echo” auf den Markt. Seitdem hat Connelly zahlreiche Protagonist:innen in seinen Romanen eingeführt. Die bekanntesten sind Harry Bosch und Michael Haller. 2002 adaptierte Clint Eastwood („Million Dollar Baby“) Connellys Roman „Das zweite Herz” als Spielfilm mit sich selbst in der Hauptrolle des FBI-Profilers Terry McCaleb. Die Umsetzung mit dem Titel „Blood Work” hatte jedoch wenig mit dem Buch gemeinsam. 2011 verkörperte ...