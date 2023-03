So finden verlorene Koffer besser zu Ihnen zurück

Tourismus: Flughäfen erwarten Ansturm zu Beginn der Herbstferien

Die Flughäfen Hannover und Bremen rechnen ab Ferienbeginn mit einem Ansturm an Urlaubern. Die Herbstferien starten am Montag und dauern in Niedersachsen bis zum 28. Oktober, in Bremen einen Tag länger. Doch bereits an diesem Wochenende werde es voraussichtlich das höchste Passagieraufkommen in Hannover geben - mit dem Ende der Ferien in Nordrhein-Westfalen und dem Beginn der Ferien in Niedersachsen, teilte eine Sprecherin des Flughafens Hannover am Freitag mit. An diesen Top-Tagen rechne der Flughafen mit mehr als 20.000 Passagieren pro Tag.