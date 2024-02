Auf Tour mit dem Wohnmobil: So sparen Sie Sprit

F1 22: Die besten Tipps und Tricks zur Racing-Sim

Alle Jahre wieder beschert uns EA einen neuen Teil der beliebten Rennsport-Simulation. In F1 22 gibt es wieder zahlreiche Neuerungen, die das Fahrerlebnis lebendiger machen sollen als je zuvor. Damit Du es auch am eigenen Leib spürst und zum besten das Siegertreppchen der Formel 1 besteigen kannst, geben wir Dir in diesem Guide die besten Tipps und Tricks zum Spiel an die Hand.