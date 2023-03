Flextarif bei Alltours nicht mehr kostenlos

Tourismus: Alltours: Buchungsboom bei Pauschalreisen für Sommer

Der Reiseveranstalter Alltours verzeichnet nach eigenen Angaben trotz der hohen Inflation für die diesjährige Sommersaison einen Buchungsboom bei Pauschalreisen. «Das Interesse an Urlaubsreisen ist nach den Corona-bedingten Reisebeschränkungen der vergangenen Jahre weiterhin sehr groß», sagte Alltours-Inhaber Willi Verhuven am Dienstag auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin (7. bis 9. März). «Wir ... erleben bei den Urlaubsreisen im Sommer 2023 einen regelrechten Buchungsboom.»