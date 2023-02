DB-Lounges: Ticketpflicht bald auch für Bahnbonus-Kunden

Featured: Galaxy A53 5G: Diese Ausstattung bringt das Smartphone tatsächlich mit

Das Galaxy A53 5G ist da: Samsung hat sein neues Mittelklasse-Smartphone Mitte März 2022 offiziell vorgestellt. Zeit für uns, einen Blick auf die tatsächlichen Features zu werfen, also zum Beispiel auf Design, Kameras und den Preis. In welchen Bereichen lag die Gerüchteküche richtig – und in welchen nicht? Unsere Übersicht verrät es Dir. Design und Display: Viel Bekanntes Wie erwartet sieht das Galaxy A53 5G seinem direkten Vorgänger Galaxy A52s 5G sehr ähnlich. So erhältst Du auch mit dem neuen Modell ein großes Display, das den Großteil der Vorderseite einnimmt. Und auch auf der Rückseite erwarten Dich in Bezug auf das Design keine großen Neuerungen. Geleakte Bilder hatten schon lange vor dem Release nahegelegt, dass Samsung mit seinem neuen Mittelklasse-Smartphone dem bewährten Look treu bleibt: Samsung #GalaxyA53 5G renders reveal its design @SamsungIndiahttps://t.co/y139Y5tZRM — GIZBOT (@gizbot) November 10, 2021 Wie beim Vorgänger setzt Samsung ...