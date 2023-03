Berliner Bezirke buhlen mit Entdeckerprogramm um Touristen

Wahlen: CDU legt auch in Berlins Bezirksparlamenten zu: SPD verliert

Wie bei der Abgeordnetenhauswahl hat die CDU auch in Berlins zwölf Bezirksparlamenten bei der Wiederholungswahl am Sonntag teils deutlich zugelegt. Die SPD verlor hingegen in allen Bezirksverordnetenversammlungen Stimmen und ist in keinem Bezirksparlament mehr stärkste Kraft, wie aus den Daten des Landeswahlleiters hervorgeht. Am deutlichsten war der Verlust für die SPD in Neukölln mit 4,6 Prozentpunkten im Vergleich zu der später für ungültig erklärten Wahl im September 2021. Im Bezirk Neukölln war SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey Bürgermeisterin, bevor sie 2018 zur Bundesfamilienministerin aufstieg. In Neukölln ist nun die CDU mit 27,2 Prozent der Stimmen stärkste Kraft im Bezirksparlament.