Jugendherbergen nach Corona wieder gut besucht

Reisen: Jugendherbergen in Hessen: Mehr Gäste und Herausforderungen

In Hessens Jugendherbergen sind nach der Corona-Flaute die Gäste zurück, doch sorgen gestiegene Kosten für neue Probleme. Nach Startschwierigkeiten in den ersten Monaten sei 2022 ein gutes Jahr für die Häuser gewesen, teilte der hessische Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks am Mittwoch mit. Sorgen bereiten demnach teurere Lebensmittel, gestiegene Energiekosten sowie Preissteigerungen beim anstehenden Neubau der Jugendherberge in Marburg und einer Sanierung in Wetzlar.