Beliebte Frauenkirche in Nürnberg für Sanierung geschlossen

Weihnachten: Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet nach Corona-Pause

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wird in Nürnberg wieder der weltberühmte Christkindlesmarkt für Weihnachtsstimmung sorgen. 2020 und 2021 hatte die Stadt diesen absagen müssen. «Umso größer ist nun die Vorfreude darauf, dass der Christkindlesmarkt heuer stattfinden wird», teilte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) am Montag mit. Das Nürnberger Christkind wird den Markt am 25. November um 17.30 Uhr feierlich eröffnen.