Neuer Skywalk: Königsweg auf Rügen hat eröffnet

Reisenews: Radeln in Kärnten, Dinos in Kalifornien, Elsa in Groningen

Die Seen-Schleife im Süden Österreichs bekommt eine neue Etappe, in Tirol hat ein Indoor-Bikepark eröffnet. Reisenews gibt es auch aus den USA, Nordirland, den Niederlanden und Schleswig-Holstein.