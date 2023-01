Allergierisiko: Etiketten von Tattoofarbe fotografieren

Featured: AirPods Max vs. Sony WH-1000XM5: Die High-End-Kopfhörer im Vergleich

Wer hochwertige Over-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling-Funktion sucht, stößt aktuell vor allem auf zwei Modelle: AirPods Max vs. Sony WH-1000XM5. Erfahre, wie gut die bereits im Dezember 2020 erschienenen Kopfhörer von Apple verglichen mit der neuesten Generation von Sony sind.AirPods Max vs. Sony WH-1000XM5: Wie gut ist die Soundqualität? Bei High-End-Kopfhörern steht der Sound an erster Stelle. Sony-Kopfhörer sind für einen ausgewogenen, eher warmen Klang mit entspannter Höhendarstellung bekannt. Auch die WH-1000XM5 produzieren einen angenehm harmonischen Sound, der vor allem Stimmen sehr natürlich darstellt. Der Bass ist nicht zu präsent. Sony’s WH-1000XM5 are the best wireless headphones we’ve ever heard. Our review: https://t.co/NRCMlrCuTz pic.twitter.com/EjixYCH27a — IGN (@IGN) May 12, 2022 Wenn die Höhenbereiche für Dich mehr Power brauchen, sind die AirPods Max jedoch die bessere Wahl. Auch die Apple-Kopfhörer brillieren klanglich: Sie überzeugen viele ...