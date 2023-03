Junghans wächst wieder: Kunden wollen mechanische Uhren

Museen: Ruhlaer Uhrenmuseum lädt anlässlich von Jubiläen ein

20 Jahre nach der Eröffnung des Uhren- und Technikmuseums in Ruhla lädt das Haus kostenlos zum Erkunden der Geschichte ein. Ab Montag können sich Interessierte im historischen Gebäude der Uhrenwerke in Ruhla gratis über 160 Jahre Tradition informieren und zeitgleich den 20. Geburtstag des Museums feiern, wie der Vorsitzende des Museumsbeirats, Artur Kamp, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bis zum 1. Oktober bietet die Einrichtung den Besucherinnen und Besuchern donnerstags und freitags auch Gratis-Führungen an.