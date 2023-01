Wie verbreitet ist die virtuelle Anprobe?

Featured: Smartes Shoppen: Mit Virtual- und Augmented Reality in der KI-Umkleide

Beim smarten Shoppen könnten Fehlkäufe und Retouren künftig deutlich seltener werden. Im Geschäft beraten Dich digitale Spiegel, online geht’s zur virtuellen Anprobe und auf dem Smartphone lotsen Dich Shopping-Assistent:innen durch den Mode-Dschungel. Bei dem US-Konzern Walmart beginnt die Zukunft des Smart Shoppings jetzt mit einer virtuellen KI-Umkleide. Diese und weitere Anwendungen für smartes Shoppen stellen wir Dir hier vor. Online-Shopping ist bequem. Wäre da nicht das Problem, dass die Kleidungsstücke in den digitalen Katalogen und an den abgelichteten Models oft völlig anders aussehen als an Dir. Dieses Dilemma möchte die Einzelhandelskette Walmart mit einer neuen Shopping-Funktion lösen, die mit einer Künstlichen Intelligenz (KI) arbeitet. Kleidung online anprobieren: So funktioniert smartes Shoppen bei Walmart Die neue Funktion „Choose My Model“ soll das Online-Shopping vereinfachen und Retouren vermeiden. Per App oder Browser-Anwendung können Kund:innen ...