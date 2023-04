Online-Ausstellung zu Modezeichnung in Berlin

Chemnitz: Museum zeigt Neuerwerbungen der Bundeskunstsammlung

Das Museum Gunzenhauser in Chemnitz stellt in einer Sonderschau Neuerwerbungen der Bundeskunstsammlung vor. Aus rund 360 Ankäufen der vergangenen fünf Jahre wurden dafür etwa 50 Arbeiten von 44 in Deutschland lebenden Künstlerinnen und Künstlern ausgewählt, die sich Themen wie Migration, Identität, Stereotype, aber auch Macht und Autorität widmen. Titelgebend für die Sonderschau «present perfect», die am Samstag eröffnet wird und bis Mitte Februar zu sehen ist, ist eine Leinwandarbeit der in Kabul geborenen Künstlerin Tamina Amadyar.