Kraul, Brust und Rücken: Tipps fürs bessere Schwimmen

DLRG: So viele vor Ertrinken gerettet wie lange nicht

Die Sommer werden gefühlt immer heißer - also ab zum Strand und ins Wasser: Wer im Meer, in Seen oder Flüssen schwimmt, muss aber mit Gefahren rechnen, Rettungsschwimmer sollten in der Nähe sein. Für die DLRG-Lebensretter ist eines besonders auffällig.