Warum unsere Sport-Pläne im Alltag scheitern

Mehrheit der Menschen im Norden über 60 bewegt sich zu wenig

Die Mehrheit der Über-60-Jährigen im Norden bewegt sich zu wenig. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Instituts Forsa im Auftrag der Krankenkasse DAK. Den Angaben nach sind zwar 83 Prozent mehrmals in der Woche mindestens dreißig Minuten moderat aktiv. Aber nur 44 Prozent seien auch mehrmals in der Woche für eine halbe Stunde intensiv sportlich aktiv, 15 Prozent immerhin einmal in der Woche.