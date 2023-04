Konsum von Tabak und Alkohol weiter sehr hoch

AOK-Analyse: Generation 50 plus ist kränker als früher

Die heutige Generation der über 50-Jährigen in Thüringen lebt deutlich ungesünder als früher. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Untersuchung der AOK Plus, die dafür die Daten ihrer Versicherten im Alter von 50 bis 69 Jahren auswertete. Von den 665.397 Thüringern in dieser Altersgruppe sind den Angaben nach 297.708 und damit rund 45 Prozent bei der größten gesetzlichen Krankenkasse im Freistaat versichert. Laut der am Dienstag vorgestellten Analyse liegen etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes seit Jahren auf hohem Niveau oder haben sogar noch zugenommen.