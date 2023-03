Wie Sie sich vor Zecken schützen können

Gesundheit: Weniger Infektionen durch Zeckenbisse in Brandenburg

Die Zahl der Infektionen durch Zeckenbisse ist in Brandenburg in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. Bislang seien 905 Borreliose-Infektionen gemeldet worden, im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres seien es 1245 gewesen, teilte die Barmer am Mittwoch mit Bezug auf Zahlen des Robert Koch-Instituts mit. Auch bei den Fällen der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) gab es einen Rückgang: 2021 und 2020 waren es jeweils vier, in diesem Jahr sind es bisher zwei. Die Zahlen beziehen sich laut Barmer auf den Stand bis 9. Oktober (40. Kalenderwoche).