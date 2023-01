WHO empfiehlt kürzere Isolation bei Corona-Infektionen

Aufhebung: Isolationspflicht bei Corona-Infektionen endet

Wer mit dem Coronavirus infiziert ist, kann sich ab diesem Samstag freier bewegen. Die bisher geltende Isolationspflicht endet nun auch in Rheinland-Pfalz. Positiv getestete Menschen müssen in der Öffentlichkeit aber einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zuvor hatten bereits Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein die Regelung einer mindestens fünftägigen Isolation bei einer Corona-Infektion aufgehoben. Das Saarland will im Dezember entscheiden.