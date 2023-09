Unverträglichkeit: Kann ich Medikamente mit Laktose nehmen?

Drugchecking analysiert Ecstasy-Tabletten «Blue Punisher»

Bei der neuen Berliner Drogen-Analyse sind in dieser Woche verstärkt Warnungen vor Ecstasy-Tabletten in der äußeren Form «Blue Punisher» veröffentlicht worden. Die Warnungen am Freitag auf der Internetseite Drugchecking Berlin zeigten, dass es die üblichen zu hohen, aber auch niedrigere Dosierungen gab. Insgesamt waren sie aber nicht höher als in vielen anderen Tabletten mit anderen Formen und Farben. Ob tatsächlich mehr Tabletten dieser Form zu hoch dosiert sind oder nach dem Drogentod einer Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern einfach mehr davon von besorgten Rauschgiftkonsumenten zur kostenlose Analyse abgegeben wurden, war zunächst nicht bekannt.