RKI: Grippewelle nach frühem Beginn bereits beendet

Krankheiten: Grippewelle gestartet: In Berlin bisher 282 Nachweise

Nach zwei Saisons ohne echte Grippewelle in Deutschland mehrt sich seit einigen Wochen auch in Berlin die Zahl der nachgewiesenen Influenza-Fälle. Bislang sind seit Anfang Oktober 282 Grippekranke gemeldet worden, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am Freitag mitteilte. In der vergangenen Woche wurden 56 Fälle in Berlin registriert, wie aus dem Wochenbericht des Lageso vom Freitag hervorgeht.