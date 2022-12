EMA: Angepasste Corona-Impfstoffe auch für Erstimpfung gut

Corona-Pandemie: Impfung mit neuen Wirkstoffen ab nächstem Mittwoch möglich

In Rheinland-Pfalz sollen vom kommenden Mittwoch an Corona-Auffrischungsimpfungen mit den angepassten Wirkstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna möglich sein. Das teilten Gesundheitsminister Clemens Hoch und Landesimpfkoordinator Daniel Stich (beide SPD) am Donnerstag mit. Kurz zuvor hatte ein Expertenausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur EMA den Weg für die zwei an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffe freigemacht.