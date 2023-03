Mit Affenpocken-App Ausschlag analysieren

Neuinfektionen: Zwei neue Affenpocken-Fälle in Berlin: Wieder Impfungen

Nach längerer Zeit ohne gemeldete Neuinfektionen sind in der ersten Woche des Jahres wieder Affenpocken-Fälle in Berlin registriert worden. Das sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. «Die letzten zwei Fälle hatten wir jetzt in der ersten Kalenderwoche 2023», sagte die Grünen-Politikerin. Davor waren zuletzt Fälle in der Woche bis 13. November 2022 an das Robert Koch-Institut gemeldet worden.