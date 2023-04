Maskenregeln in Praxen und Kliniken kann es weiter geben

Covid-19: Holetschek für Lockerung der Corona-Regeln in Krankenhäusern

Wegen der sich entspannenden Corona-Lage ist Gesundheitsminister Klaus Holetschek für eine Prüfung und möglichst auch eine Lockerung der Corona-Besuchsregelungen in Krankenhäusern. «Nach Austausch mit der Bayerischen Krankenhausgesellschaft appelliere ich an die Krankenhäuser, ihre Vorgaben für Patientenbesuche an das geänderte Infektionsgeschehen anzupassen», sagte der CSU-Politiker am Montag in München. Besuche seien für die Genesung der Patienten wichtig und Einschränkungen des Besuchsrechts müssten verhältnismäßig sein.