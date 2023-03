Cannabis auf Rezept ohne neue Hürden

Gesundheitspolitik: Ärzte schließen aus Protest erneut Praxen

Im Zuge einer Protestaktion gegen die Gesundheitspolitik sollen an diesem Mittwoch zahlreiche Arztpraxen in Hessen geschlossen bleiben. «Die Proteste werden so lange weitergehen und auch intensiviert, bis es verlässliche Zusagen und tatsächliche Veränderungen seitens der Politik gibt. So, wie es im Moment ist, kann und wird es nicht weitergehen», erklärten die Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KV), Frank Dastych und Armin Beck, am Montag in Frankfurt.