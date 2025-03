Eine Etage tiefer: Wenn aus Heuschnupfen Asthma wird

5G-Haptikanzüge begeistern gehörlose und schwerhörige Musikfans

Musik wie nie zuvor erleben – und auch spüren. Das macht Vodafone gemeinsam mit Music: Not Impossible für gehörlose und schwerhörige Musikfans möglich. Ein neu entwickelter 5G-Haptikanzug leitet die Vibrationen der Musik über Sensoren an den Körper weiter. Der Anzug feierte sein Debüt beim Mighty Hoopla Festival in London. Musikfans, die taub sind oder ein stark beeinträchtigtes Gehör haben, mussten sich bisher bei ihren Festival- und Konzertbesuchen auf die Vibrationen der Bühnenlautsprecher und Lippenlesen verlassen. Bei einer ausrastenden Menschenmenge, die alles übertönt und Münder, die von Mikros überdeckt werden, ein wahrscheinlich unbefriedigendes Erlebnis. Mithilfe der neuesten haptischen Technologie von Vodafone und Music: Not Impossible können hörgeschädigte Menschen die Atmosphäre der Menge sowie die Darbietung der Artists durch vibrierende Sensoren am Körper spüren. Innovative Zusammenarbeit zwischen Vodafone und Music: Not Impossible Der ...