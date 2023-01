Operation Neustart für die E-Patientenakte

E-Health-Kongress: Auch Bayern für Umstellung bei elektronischer Patientenakte

Auch Bayern will durch eine Umstellung die Nutzung der elektronischen Patientenakte massiv voranbringen. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sprach sich am Mittwoch in Augsburg beim ersten bayerischen E-Health-Kongress dafür aus, dass künftig alle gesetzlich Krankenversicherte automatisch eine elektronische Patientenakte (ePA) erhalten - es sei denn, die Versicherten widersprechen aktiv. Bereits Ende vergangenen Jahres hatten SPD, Grüne und FDP dieses Vorhaben in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen.