Schönheits-OPs: Gefilterte Fotos verändern Korrekturwünsche

Drei Viertel der Versicherten regelmäßig beim Zahnarzt

Die Zahngesundheit der Thüringer hat sich einer Analyse zufolge deutlich verbessert. Die Zeiträume, in denen keine invasiven Zahnbehandlungen erforderlich sind, werden immer länger, wie aus dem am Donnerstag in Erfurt vorgestellten Zahnreport der Barmer Krankenkasse hervorgeht. Am längsten seien die Intervalle ohne Behandlungen an Zähnen, Wurzeln und Zahnfleisch bei jungen Erwachsenen.