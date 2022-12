Tonkabohnen geben Vanille-Geschmack

Ampelsystem für Lebensmittel: Grünes A vs. rotes E: Was Nutri-Score bringt - und was nicht

Zugreifen oder im Regal lassen? Der Nutri-Score auf Lebensmitteln soll die Entscheidung erleichtern und bietet Hilfe auf den ersten Blick. Doch der simple Aufbau des Ampelsystems ist auch ein Problem.