So wird die Ostereiersuche aufregend anders

Featured: Uncharted in der featured-Filmkritik: Mehr Schnitzeljagd als Schatzsuche

Bei der Verfilmung des Videospielerfolgs “Uncharted“ gab es immer wieder Streitigkeiten, jetzt kommt der Streifen mit Tom Holland als Protagonist Nathan Drake aber endlich in die Kinos. Wir verraten Dir in unserer Filmkritik zu Uncharted, ob sich das Schatzsucher-Abenteuer lohnt. Es war kein leichter Weg für die Videospieladaption Uncharted: Während des Schaffensprozesses wurden mehrere Regisseure ausgetauscht und für Haupt- und Nebenrollen wurde immer wieder neu gecastet, was sich auch auf das Drehbuch auswirkte. Schlussendlich fiel die Wahl für die Besetzung von Nathan Drake auf Tom Holland und Nates Sidekick Sully verkörpert Mark Wahlberg. Ob diese abenteuerliche Besetzung wirklich ein Glücksgriff war, erfährst Du in unserer Filmkritik. Uncharted: Auf der Suche nach Abenteuern und Schätzen Nathan Drake (Tom Holland) arbeitet als Barkeeper in New York City und interessiert sich für verschollene Schätze. Eines Tages steht Victor „Sully“ Sullivan (Mark Wahlberg) in ...