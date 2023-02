Mal Cocktail, mal Aperitif: «Berliner Orange» passt immer

Featured: Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – alle Heiratskandidat:innen und Herzevents im Überblick

Einen Bauernhof aufbauen, Schafe züchten – und die große Liebe finden: Das alles machst Du in der Nintendo-Switch-Simulation „Story of Seasons: Pioneers of Olive Town“. Es gibt einige Heiratskandidaten und Heiratskandidatinnen sowie Herzevents in Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – und durch DLCs kommen immer wieder neue Inhalte hinzu. In diesem Guide findest Du alle Bachelors und Bachelorettes, ihre Lieblingsgeschenke und alle Infos zu jedem Herzevent im Spiel.