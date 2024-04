Nudeln selbst machen - es kommt auf den Weizen an

«Öko-Test»: Fruchtriegel für Kinder sind Zuckerbomben

Ein Riegel aus Trockenfrüchten, ohne Zuckerzusatz: Klingt nach einem gesunden Snack, oder? Dabei steckt in Fruchtschnitten für Kinder fast so viel Zucker wie in Schokolade - Punktabzug im «Öko-Test».