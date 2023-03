Dieser Eisverkäufer setzt auf Insekten

Ernährung: Kretschmann: Insekten essen künftig «durchaus geboten»

Würmer, Heuschrecken und Grillen sollten aus Sicht von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann künftig eine wichtige Rolle bei der Lebensmittelversorgung der Gesellschaft spielen. «Von der Sache her ist es durchaus geboten», sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. «Das wird eine große Rolle spielen in der Ernährung der Menschheit in Zukunft.» Es sei ein «vernünftiger Weg», der ökologisch sinnvoll sei, um an Proteine zu kommen. Ein erster Schritt dabei wäre aus seiner Sicht, aus Insekten Tierfutter herzustellen.