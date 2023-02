Wann das Baby von Schlafsack zu Decke wechseln sollte

Weniger Obst und Ausflüge?: Steigende Preise bringen kinderreiche Familien ans Limit

In etwa jeder achten Familie in Deutschland werden drei oder mehr Kinder groß. Wie lebt es sich mit einer Schar an Sprösslingen? Und wie kommen XL-Familien über die Runden, seitdem Lebensmittel und Energie so teuer sind?