Äpfel mit Pickel und Schorfflecken: Kann man sie noch essen?

Weniger Streuobst: Saftfirmen beklagen Trockenheit

Deutschlands Saftbranche mit Firmen wie Valensina aus Mönchengladbach und Niederrhein-Gold aus Moers rechnen in diesem Jahr mit einer schwachen Apfelernte. Wie der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie am Mittwoch in Bonn mitteilte, werden in diesem Herbst voraussichtlich nur rund 300.000 Tonnen Streuobst geerntet werden. Im Vorjahr waren es 500.000 Tonnen. Die Bäume hätten nach mehreren recht trockenen Sommern nicht genug Feuchtigkeit bekommen, sagte Verbandsgeschäftsführer Klaus Heitlinger. In einigen Gebieten sei der Grundwasserspiegel deutlich gesunken. Außerdem hätten viele Apfelbäume recht früh geblüht, als die Nächte noch kalt waren - das wirkte sich negativ aus.