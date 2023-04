Marie Kondo, wie bringen Sie Ihren Kindern Ordnung bei?

Bibliotheken: Ukrainische Kinderbücher für Erfurter Bibliothek

Pünktlich zu Weihnachten gibt es in der Erfurter Kinder- und Jugendbibliothek in der Marktstraße künftig auch Kinderbücher in ukrainischer Sprache. «Die Nachfrage ist auf jeden Fall da», sagte eine Bibliotheksmitarbeiterin am Freitag. In den vergangenen Wochen hatte das Innenministerium insgesamt 250 Euro Spenden gesammelt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Mit dem Geld wurde das ukrainischsprachige Bücherpaket gekauft.