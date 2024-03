Konsole für einen Sommer: «Doom» auf dem Mähroboter spielen

One for One: Vodafone recycelt mit seinem Partner Closing the Loop alte Handys für eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft

Die stetig wachsende Menge an Elektroschrott durch alte Handys stellt eine erhebliche Herausforderung für Umwelt und Klima dar. Besonders bedenklich ist dabei der Verlust wertvoller Rohstoffe, die in diesen Geräten verbaut sind. Um moderne Technologien mit dem Umwelt- und Klimaschutz in Einklang zu bringen, braucht es ein ganzheitliches Umdenken. Mit dem One for One-Versprechen nimmt sich Vodafone dieser Herausforderung an und setzt neue Maßstäbe für nachhaltigen Wandel: Für jedes Handy, das Du als Privatkund:in beim Düsseldorfer Unternehmen kaufst, wird ein altes recycelt.