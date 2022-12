iPhone und Mac: Apple startet Self-Service-Reparatur

Featured: Keine Reparatur gestohlener iPhones – das steckt dahinter

Apple nimmt Änderungen bei der Reparatur seiner Geräte vor: Künftig wird ein iPhone nicht mehr repariert, wenn es als vermisst gemeldet ist. Doch was heißt das genau? Und gilt das auch für Deutschland? Das und mehr erklären wir Dir hier. Wer sein iPhone bislang bei Apple oder einem zertifizierten Apple Service Provider abgibt, kann erwarten, dass das Gerät anstandslos repariert wird. Künftig gibt es dahingehend eine Änderung: Apple will vor einer Reparatur überprüfen, ob die IMEI (Seriennummer) des iPhones als vermisst gemeldet ist. Das berichtet MacRumors und beruft sich dabei auf ein internes Apple-Memo. Um herauszufinden, ob ein iPhone als gestohlen gilt, schaut Apple in das sogenannte GSMA Device Registry. Hierbei handelt es sich um eine Datenbank, die vermisste Geräte aufführt. Smartphone verloren oder gestohlen? So kannst Du den Schaden begrenzen Ist das iPhone in der GSMA Device Registry gemeldet, verweigert Apple die Reparatur. Die Maßnahme soll dem Diebstahl von ...