SAR-Wert: Beim Handy-Präsent auf Strahlung achten

iPhone SE vs. Pixel 6a: Wenn Du 2022 ein Smartphone der gehobenen Mittelklasse suchst, haben Apple und Google je ein eigenes Gerät im Angebot. Doch wo liegen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ausstattung der beiden Modelle? Wir vergleichen Features wie Design, Kameras, Performance, Akku und Preis – um Dir die Entscheidung zu erleichtern.Design Apple hat am Design des iPhone SE auch in der dritten Ausführung nichts grundlegend geändert. Demnach sieht das Modell dem iPhone 8 von 2017 sehr ähnlich. Apple benutzt aber in dieser Version für Vorder- und Rückseite das gleiche Glas-Keramik-Gemisch, das auch im iPhone 13 zum Einsatz kommt. Es trägt die Bezeichnung „Ceramic Shield” und soll besonders stabil sein. Der Rahmen ist aus Aluminium. iPhone SE, iPad Air und mehr: Die Neuheiten vom Apple-Event 2022 im Überblick Google setzt im Pixel 6a als Material für die Rückseite auf Gorilla Glass 3 von Corning. Dieses Glas ist schon beinahe 10 Jahre im Umlauf, aber immer ...