Kamera-Testportal lebt als Archiv weiter

Galaxy S22 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max: So unterscheiden sich die beiden Flaggschiffe für das Jahr 2022. In unserem Vergleich der beiden Top-Smartphones von Apple und Samsung geht es um die Frage: Was sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Modelle? Wir vergleichen die Geräte in Bezug auf die Ausstattung, das Design, die Kameras, zusätzliche Features und natürlich den Preis. Im besten Fall erleichtern wir Dir so die Entscheidung.Design Galaxy S22 Ultra mit S Pen Das Galaxy S22 Ultra in den Phantom Black, Phantom White und Burgundy. — Bild: SamsungMit dem Galaxy S22 Ultra 5G schlägt Samsung einen neuen Weg ein. Nicht nur, dass sich das Design des Flaggschiffs stark von den anderen beiden Modellen der Reihe unterscheidet. Das Phablet erinnert auch nicht zufällig an die mittlerweile eingestellten Smartphones der Galaxy-Note-Reihe – so zum Beispiel durch die abgerundeten Seiten. Die neuen Samsung Galaxy S22-Modelle: Das S22, S22+ und S22 Ultra im Hands-on Unterstrichen ...