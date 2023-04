Auffällige Mängel bei Autos und Fahrzeugteilen melden

Verwaltungsgericht: Thermofenster in Autos: Umwelthilfe gewinnt Klage gegen KBA

Ist eine Abschalteinrichtung in Dieselfahrzeugen zulässig oder nicht? Über die sogenannten Thermofenster streiten Umweltschützer und Autobauer seit langem. Nun hat das Verwaltungsgericht in Schleswig sein Urteil in einem Fall verkündet.