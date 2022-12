«Endurance22»: Ein Schiffsfund im südlichen Eismeer

Featured: Eine wahre Geschichte: Das Ende von Against the Ice erklärt

„Against the Ice” auf Netflix erzählt die wahre Geschichte von zwei Polarforschern, die Jahre im tiefen Eis Grönlands verbrachten. Aber wie geht die Story für Kapitän Ejnar Mikkelsen und seinen Mechaniker Iver Iversen aus? Hier findest Du das Ende erklärt. Against the Ice dreht sich zu Beginn um die Crew des dänischen Expeditionsschiffs Alabama, dessen Kapitän Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) im Jahr 1909 auf den Spuren der berühmten „Denmark Expedition” unterwegs ist. Diese hatte versucht zu beweisen, dass Grönland ein zusammenhängendes Land ist, und nicht etwa durch einen Kanal in zwei geteilt. Ein geteiltes Grönland hätte nämlich die USA auf den Plan gerufen, die bereits Ansprüche an Grönland geltend machen. Die Teilnehmer der Denmark Expedition kehrten jedoch nicht zurück. Daher ist ihnen nun die Alabama nach Grönland gefolgt, um mehr über ihren Verbleib herauszufinden und Beweise für die Einheit Grönlands zu finden. Gemeinsam mit dem jungen und ...