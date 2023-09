3D-Robo: Frischer Look fürs Android-Maskottchen

Nothing Phone 1: Alle Infos zu Ausstattung und Preis

Am 12. Juli 2022 war es so weit: OnePlus-Mitbegründer Carl Pei hat sein neues Projekt offiziell vorgestellt – das Nothing Phone 1. Mit dem Smartphone will Pei den Markt der Android-Handys um ein besonderes Modell bereichern. Schon das Design hebt das Gerät vor der Masse ab.