Luna: Amazon startet Cloud-Gaming in Deutschland

Featured: DAZN-Kosten: Die Abos des Sport-Streamingdienstes im Überblick

Der Sport-Streamingdienst DAZN bietet pro Jahr tausende hochklassige Sportevents an, darunter die Freitags- und Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga und viele Matches der UEFA Champions League. Doch welche Kosten kommen bei DAZN auf Dich zu? Und gibt es einen kostenlosen Probemonat? Wir haben uns einmal schlau gemacht.Was kostet DAZN? Die Preise des Streamingdienstes erklärt DAZN hat ein zweigleisiges Kostenmodell: Du kannst entweder ein Monats- oder ein Jahresabo abschließen. Am 1. Februar 2022 hat DAZN aber die Kosten für Neukund:innen aus Deutschland und Österreich erhöht: • Jahresabo: Das DAZN-Jahresabo kostet neue und wiederkehrende Abonnent:innen einmalig 274,99 Euro (vorher: 149,99 Euro). Neu ab 1. Februar 2022 ist zudem die Möglichkeit, das Jahresabo in monatlichen Raten zu zahlen – in diesem Fall kostet Dich das DAZN-Jahresabo 24,99 Euro pro Monat. • Monatsabo: Das DAZN-Monatsabo kostet neue und wiederkehrende Abonnent:innen 29,99 Euro pro Monat (vorher: 14,99 ...