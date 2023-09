So zufrieden sind Käufer von Secondhand-Elektronik

Preise für ältere Wohnungen und Häuser deutlich gesunken

Häuser und Eigentumswohnungen in Bayern sind nicht mehr ganz so teuer - vor allem in den Ballungsräumen und für ältere, noch nicht energetisch sanierte Objekte seien die Kaufpreise spürbar gesunken, teilte die Landesbausparkasse (LBS) am Mittwoch mit. «Nach zwölf Jahren mit jährlich steigenden Immobilienumsätzen setzte ab der Jahresmitte 2022 eine Trendwende ein», sagte Paul Fraunholz, Geschäftsführer der Sparkassen-Immobilienvermittlung.