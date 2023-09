IT-Sicherheit: Erhalten Beschäftigte regelmäßig Schulungen?

Warnstreik bei Amazon in Leipzig: Verdi will Druck machen

Der Warnstreik bei Amazon in Leipzig ist beendet. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi hatten sich seit Montag 300 Kolleginnen und Kollegen beteiligt. Verdi will weiter Druck machen. «Die Kampfbereitschaft ist ungebrochen. Solange wir keinen Tarifvertrag haben, wird der Laden hier keine Ruhe finden», sagte Gewerkschaftssekretär Ronny Streich am Mittwoch auf Anfrage.