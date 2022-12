Bei einem Fünftel gilt zu Heiligabend Smartphoneverbot

Featured: One million phones for the planet: Unterstütze mit Vodafone und dem WWF die Kreislaufwirtschaft

Hand aufs Herz: Wie viele alte Handys und Smartphones liegen bei Dir zuhause in einer Schublade? Mit diesen ungenutzten Geräten kannst Du jetzt eine neue Umwelt-Initiative von Vodafone und der Naturschutz-Organisation WWF unterstützen! Das globale Projekt „One million phones for the planet“ ist der erste Aktionspunkt der Partnerschaft und führt mit Deiner Hilfe zu einer Stärkung der Kreislaufwirtschaft. Wie digitale Technologien zum Umweltschutz beitragen können, erfährst Du hier.