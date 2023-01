75 Prozent von Cyberkriminalität betroffen

Umfrage: Jedes dritte Unternehmen von Cyberkriminalität betroffen

Jedes dritte Unternehmen in Schleswig-Holstein ist einer Umfrage der Commerzbank zufolge bereits Opfer eines Cyberangriffs geworden. Im Bundesdurchschnitt seien es mit 43 Prozent noch deutlich mehr, teilte die Bank am Dienstag mit. Bei mehr als der Hälfte (58 Prozent) der betroffenen Unternehmen sei dabei versucht worden, Daten mit Phishing-Mails zu stehlen. Bei zwei von fünf Unternehmen wollten Externe das Vertrauen von Mitarbeitenden ausnutzen, um sensible Daten zu erhalten. Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos hatte für die Commerzbank bundesweit 2500 Unternehmen befragt, davon 100 in Schleswig-Holstein.