Autark: Wear-OS-Smartwatches navigieren ohne Telefon

Du möchtest Google Maps auf der Apple Watch nutzen? Googles Karten-App bietet eine Reihe an Features, die Dir die Orientierung und Navigation erleichtern können. Entsprechend ist Google Maps auch am Handgelenk sehr praktisch, um Dir auf der Smartwatch beispielsweise eine detaillierte Routenbeschreibung oder die geschätzte Ankunftszeit anzeigen zu lassen. Hier erfährst Du, wie Du die App auf der Apple Watch verwenden kannst und was Du dazu wissen solltest.Google Maps auf Apple Watch einrichten Voraussetzungen Damit Du Google Maps auf der Apple Watch nutzen kannst, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: • Auf Deinem iPhone muss mindestens iOS 10 installiert sein. • Auf Deiner Apple Watch muss mindestens watchOS 5 laufen. • Beide Geräte müssen per Bluetooth miteinander verbunden sein. • Auf dem iPhone müssen die Ortungsdienste aktiviert sein. Falls die Ortungsdienste auf dem iPhone nicht aktiviert sind, musst Du diese manuell einschalten. Dazu folgst Du einfach ...