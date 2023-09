Private Daten sicher in der Cloud speichern

Digital CleanUp Experiment: Trenn Dich von Deinem Datenmüll und #CleanUpForGood

Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, meinen wir in der Regel: Strom sparen, Müll trennen, weniger fliegen. Aber wusstest Du, dass Du im Alltag auch mit unnötigen Daten der Umwelt schadest? Zum Earth Day am 22. April ruft Vodafone dazu auf, Dich von Deinem Datenmüll zu trennen. Viele bekannte Unterstützer:innen aus der Social-Media-Welt machen mit. Jetzt bist Du am Zug! Ungelesene E-Mails im Spam-Postfach, Cloud-Back-ups, ungenutzte Apps und Duplikate von Fotos, Videos und Dateien: tagtäglich produzieren wir riesige Datenmengen und horten diese auf unseren Geräten und in Clouds. Doch diese unnötigen Daten verbrauchen viel Strom und erzeugen noch dazu eine erstaunliche Menge CO2. Rund um den Earth Day macht Vodafone auf diese digitale Umweltverschmutzung aufmerksam und ruft dazu auf, Dich von Deinen digitalen Altlasten zu trennen. Vodafone führt mit einer Kampagne vor Augen, wie wichtig digitale Müllentsorgung ist. +++ Wie viel Daten hast Du gelöscht? Gebe es hier im ...